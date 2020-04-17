Согласно данным, расстояние от Ташкента 214 км в юго-восточном направлении. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Сегодня рано утром в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

"В 09:34 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 41,02 градуса северной широты, 71,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4. Глубина h=10 км", - говорится в сообщении.

Расстояние от Ташкента 214 км в юго-восточном направлении.

Наманган: 7 км, 5 баллов.

Андижан: 57 км, 3 балла.

Фергана: 71 км, 3 балла.

О повреждении зданий и строений не сообщается.

Напомним, в конце марта Ташкент тоже ощутил подземные толчки. Землетрясение почувствовали жители ряда других городов Узбекистана.