Смертельное ДТП произошло в Джизакской области — погиб маленький ребенок

Четырехлетнюю девочку переходила дорогу, когда ее внезапно сбила машина. Ребенка тут же доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Джизакской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Следственный департамент при МВД Узбекистана ДТП, повлекшее смерть несовершеннолетней девочки

Трагедия произошла в воскресенье около 7.20 утра.

Четырехлетняя У.С. переходила дорогу, однако дойти до противоположной стороны улицы ребенок не успел. Девочку сбила машина марки ВАЗ-21063, за рулем которой находился 28-летний Б.У.

Следственный департамент при МВД Узбекистана ДТП, повлекшее смерть несовершеннолетней девочки

Пострадавшую с телесными повреждениями экстренно доставили в районную больницу, однако спасти ребенка не удалось, несмотря на все усилия врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".

Ведется следствие.