Смертельное ДТП под Ташкентом: водитель скрылся с места происшествия

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкентской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщают в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Авария произошла 17 апреля поздно вечером. Водитель автомобиля, номер и марку которого не сразу удалось установить, ехал из Чиназского района в сторону Ташкента.
На 818-м километре автодороги М-39, пролегающей по территории Зангиатинского района, он сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Тридцатитрехлетний В. Р. от полученных травм скончался на месте происшествия.
Следствие установило, что за рулем злополучного авто находился житель Юнусабадского района города Ташкента 26-летний А. Ш.
Подозреваемый был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека" и "Оставление в опасности" УК РУз.