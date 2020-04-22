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Смертельное ДТП под Ташкентом: водитель скрылся с места происшествия

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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29401
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200422/13974030/Smertelnoe-DTP-pod-Tashkentom-voditel-skrylsya-s-mesta-prestupleniya.html

Следствие установило, что виновником аварии стал житель столицы 26-летний А. Ш., находившийся за рулем автомобиля марки Nexia. Подозреваемый задержан.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкентской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
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Авария произошла 17 апреля поздно вечером. Водитель автомобиля, номер и марку которого не сразу удалось установить, ехал из Чиназского района в сторону Ташкента.

На 818-м километре автодороги М-39, пролегающей по территории Зангиатинского района, он сбил пешехода и скрылся с места ДТП. 

Тридцатитрехлетний В. Р. от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что за рулем злополучного авто находился житель Юнусабадского района города Ташкента 26-летний А. Ш. 

Подозреваемый был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека" и "Оставление в опасности" УК РУз. 

Теги:
ДТП



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