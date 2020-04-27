23:18 27 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Бухарской области сильный ураган повалил деревья — кадры МЧС

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
116 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200427/14014147/V-Bukharskoy-oblasti-silnyy-uragan-povalil-derevya--kadry-MChS.html

Ранее синоптики предсказывали дожди и возможные грозы на всей территории республики. По данным Узгидромета, пасмурная погода может продлиться всю неделю.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В эти минуты в Бухарской области бушует сильный ураган. Порывы ветра буквально валят деревья.

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Работа спасателей МЧС Бухары в экстремальных условиях

Устранять последствия стихии уже выехали спасатели МЧС. Они работают в экстремальных условиях, несмотря на то, что ураган еще не утих.

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Работа спасателей МЧС Бухары в экстремальных условиях

О масштабах разрушений и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообщается.

Теги:
гроза, МЧС, деревья, Бухарская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рисунок с изображением легендарного летчика Алексея Маресьева появился на фасаде дома №32 на Нижней Красносельской улице в Москве.
Граффити Победы: летчик Маресьев, маршал Жуков и фильм "Офицеры"
Россия готова к диалогу по новым видам вооружений за рамками СНВ-3 — Лавров
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться