В Бухарской области сильный ураган повалил деревья — кадры МЧС

Ранее синоптики предсказывали дожди и возможные грозы на всей территории республики. По данным Узгидромета, пасмурная погода может продлиться всю неделю.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В эти минуты в Бухарской области бушует сильный ураган. Порывы ветра буквально валят деревья.

Пресс-служба МЧС Узбекистана Работа спасателей МЧС Бухары в экстремальных условиях

Устранять последствия стихии уже выехали спасатели МЧС. Они работают в экстремальных условиях, несмотря на то, что ураган еще не утих.

Пресс-служба МЧС Узбекистана Работа спасателей МЧС Бухары в экстремальных условиях

О масштабах разрушений и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообщается.