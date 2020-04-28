Лоб в лоб: в Сурхандарьинской области водитель скончался в ДТП

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В Сурхандарьинской области лоб в лоб столкнулись Nexia и "Камаз", в результате погиб пассажир автомобиля Nexia, сообщает ГУВД.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 апреля в 9:30 на 9 км автодороги 4К-592, проходящей через территорию махалли «Коканд» Шурчинского района Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении.

21-летний водитель автомобиля марки Nexia, обгоняя движущийся впереди автомобиль, столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате аварии пассажир автомобиля Nexia 27-летний мужчина погиб на месте происшествия, водителя госпитализировали.

О состояние водителя "Камаз" не сообщается.