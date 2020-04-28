Мошенницы в Андижанской области обещали людям работу в UzAuto Motors

Женщины вошли в доверие к потерпевшим и получили от них в общей сложности около 6,5 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Асакинском районе Андижанской области две женщины выманили у троих граждан крупную сумму, пообещав им работу в UzAuto Motors. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, в январе-феврале 2020 года 37-летняя М. И. и 45-летняя З. К., вступив в предварительный сговор, гарантировали троим людям рабочие места на предприятии, вошли к ним в доверие и получили в общей сложности порядка 6,5 тысячи долларов.

Обещание злоумышленницы не выполнили, деньги истратили на свои нужды.

Следственный отдел при ОВД Асакинского района возбудил уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("Мошенничество").