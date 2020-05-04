Сотрудник Нацгвардии погиб, спасая людей от наводнения в Сырдарье

Первого мая двое сотрудников Национальной гвардии, участвовавших в эвакуации жителей, были снесены сильным течением. Один из них погиб. В настоящее время идет поиск второго сотрудника.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сержант Национальной гвардии Узбекистана Хусниддин Суяров погиб во время спасения людей в районе наводнения в Сырдарьинской области, которое произошло из-за прорыва одной из дамб на Сардобинском водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, первого мая двое сотрудников, участвовавших в эвакуации жителей, были снесены сильным течением.

"В результате погиб сержант Хусниддин Зокирович Суяров. От имени командования и личного состава Национальной гвардии Узбекистана выражаем глубокие соболезнования членам семьи и близким сержанта Суярова, который остался верен своему служебному долгу до последнего вздоха", — говорится в публикации.

Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана Сержант Национальной гвардии Узбекистана Хусниддин Суяров, погибший во время спасения людей в районе наводнения в Сырдарьинской области

В настоящее время идет поиск второго сотрудника.