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Автомобиль национальной гвардии Узбекистана

Сотрудник Нацгвардии погиб, спасая людей от наводнения в Сырдарье

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (22)
88561
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200504/14056445/Sotrudnik-Natsgvardii-pogib-spasaya-lyudey-ot-navodneniya-v-Syrdare.html

Первого мая двое сотрудников Национальной гвардии, участвовавших в эвакуации жителей, были снесены сильным течением. Один из них погиб. В настоящее время идет поиск второго сотрудника.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сержант Национальной гвардии Узбекистана Хусниддин Суяров погиб во время спасения людей в районе наводнения в Сырдарьинской области, которое произошло из-за прорыва одной из дамб на Сардобинском водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, первого мая двое сотрудников, участвовавших в эвакуации жителей, были снесены сильным течением.  

"В результате погиб сержант Хусниддин Зокирович Суяров. От имени командования и личного состава Национальной гвардии Узбекистана выражаем глубокие соболезнования членам семьи и близким сержанта Суярова, который остался верен своему служебному долгу до последнего вздоха", — говорится в публикации.
Сержант Национальной гвардии Узбекистана Хусниддин Суяров, погибший во время спасения людей в районе наводнения в Сырдарьинской области
Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Сержант Национальной гвардии Узбекистана Хусниддин Суяров, погибший во время спасения людей в районе наводнения в Сырдарьинской области

В настоящее время идет поиск второго сотрудника.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (22)
Теги:
нацгвардия, наводнение, Сырдарьинская область, Узбекистан



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