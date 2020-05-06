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В Каракалпакстане школьника подозревают в угоне автомобиля марки Damas

В Каракалпакстане подросток угнал оставленный без присмотра автомобиль

Пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200506/14061820/V-Karakalpakstane-podrostok-ugnal-ostavlennyj-bez-prismotra-avtomobil.html

Инцидент произошел ночью 11 апреля. Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли машину на территории Берунийского района.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Каракалпакстане школьник угнал автомобиль марки Damas, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Угнанный автомобиль Дамас
Следственный Департамент при МВД РУ
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По данным ведомства, инцидент произошел 11 апреля примерно в 01.30. Неизвестный угнал машину, принадлежащую 51-летнему Р. М. и оставленную хозяином без присмотра.

Следственное управление при МВД Каракалпакстана возбудило дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Узбекистана ("Угон транспортного средства").

Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли машину в исправном состоянии на территории Берунийского района. 

В ходе предварительного следствия было установлено, что преступление совершил ученик 11-го класса 17-летний Б. А., проживающий в Берунийском районе.

Теги:
уголовное дело, школьники, Угон, автоугон, угон автомобиля, Каракалпакстан



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