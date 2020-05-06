В Каракалпакстане подросток угнал оставленный без присмотра автомобиль

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Каракалпакстане школьник угнал автомобиль марки Damas, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Следственное управление при МВД Каракалпакстана возбудило дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Узбекистана ("Угон транспортного средства").
Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли машину в исправном состоянии на территории Берунийского района.
В ходе предварительного следствия было установлено, что преступление совершил ученик 11-го класса 17-летний Б. А., проживающий в Берунийском районе.