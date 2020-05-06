19:13 06 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
На улице после схода селевого потока

Селевой поток в Джизакской области унес 10-летнюю девочку

Sputnik / Анатолий Устиненко
Происшествия
Получить короткую ссылку
19801
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200506/14063929/Selevoy-potok-v-Dzhizakskoy-oblasti-unes-10-letnyuyu-devochku.html

Ребенок переходил овраг, чтобы отогнать стадо коров домой. Тело малышки нашли в 500 метрах от оврага.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Галляаральском районе Джизакской области произошла трагедия: в результате схода селя погиб ребенок.

Об этом сообщают в пресс-службе областного УВД.

Президент Шавкат Мирзиёев обратился к народу
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев: наводнение стало горьким уроком для нас

По данным следствия, 10-летняя девочка переходила овраг, который находится в поселке Жийдали, чтобы отогнать коров домой.

Однако к родным она так и не вернулась. Начались поиски.

Тело ребенка обнаружили в 500 метрах от оврага.

Ведется расследование происшествия.

Ранее аналогичная трагедия произошла в Зааминском районе Джизакской области. Там в конце апреля селевым потоком унесло двоих детей — брата и сестру. Дети переходили реку, чтобы добраться до магазина.

Между тем стихия затронула не только Джизакскую, но и Бухарскую и Сырдарьинскую области. Эти бедствия, по словам президента, — испытание, посланное Всевышним.

Народ Узбекистана, несмотря на эти трудности, не растерялся перед лицом испытаний и показал себя сплоченным, отметил Шавкат Мирзиёев.

Теги:
девочка, наводнение, Джизакская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
Вчера и сегодня: как время изменило облик Ташкента, Бухары, Самарканда
Фронтовая перекличка - Саид-Гани Валиев
Дома пятеро детей, но он ушел добровольцем — памяти защитника Сталинграда
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться