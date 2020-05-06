Селевой поток в Джизакской области унес 10-летнюю девочку

Ребенок переходил овраг, чтобы отогнать стадо коров домой. Тело малышки нашли в 500 метрах от оврага.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Галляаральском районе Джизакской области произошла трагедия: в результате схода селя погиб ребенок.

Об этом сообщают в пресс-службе областного УВД.

По данным следствия, 10-летняя девочка переходила овраг, который находится в поселке Жийдали, чтобы отогнать коров домой.

Однако к родным она так и не вернулась. Начались поиски.

Тело ребенка обнаружили в 500 метрах от оврага.

Ведется расследование происшествия.

Ранее аналогичная трагедия произошла в Зааминском районе Джизакской области. Там в конце апреля селевым потоком унесло двоих детей — брата и сестру. Дети переходили реку, чтобы добраться до магазина.

Между тем стихия затронула не только Джизакскую, но и Бухарскую и Сырдарьинскую области. Эти бедствия, по словам президента, — испытание, посланное Всевышним.

Народ Узбекистана, несмотря на эти трудности, не растерялся перед лицом испытаний и показал себя сплоченным, отметил Шавкат Мирзиёев.