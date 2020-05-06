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Пожар

При пожаре в Подмосковье погибли узбекистанцы — экстренные службы

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200506/14068240/Grazhdane-Uzbekistana-pogibli-pri-pozhare-v-Podmoskove--ekstrennye-sluzhby.html

В городском округе Раменское Московской области при пожаре погибли шесть узбекистанцев, сообщили в МЧС региона.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Рано утром 5 мая в населенном пункте Дурниха Московской области огонь уничтожил жилой дом. Общая площадь возгорания — 96 квадратных метров, огонь был ликвидирован в 10.23.

Шестеро погибших при пожаре являются гражданами Узбекистана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информацию подтвердили в МИД Узбекистана.

"Посольство Узбекистана в России сообщило о гибели 6 граждан нашей страны в результате пожара частного жилого дома в Раменском районе Московской области 5 мая 2020 года", — говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации возгорания привлеклись 36 человек и 11 единиц техники.

Теги:
МЧС России, Подмосковье, Узбекистанцы, погибшие, пожар



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