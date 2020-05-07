Три человека погибли в ДТП в Сырдарье

По данному факту Следственной группой при ОВД Сайхунабадского района возбуждено уголовное дело. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Сырдарьинской области три человека погибли в результате ДТП, сообщают в МВД республики.

"5 мая 2020 года примерно в 23.30 часов 31-летний Р. М., будучи за рулем автомобиля марки Matiz и передвигаясь на нем с пассажирами по территории махали "Дустлик" Сайхунабадского района, потерял управление над автомобилем, съехал с проезжей части и перевернулся в канал П-12", - говорится в информации.

В результате чего водитель автомобиля Р. М. и пассажиры 30-летний А. Д. и 22-летняя Р. М. скончались на месте происшествия.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Автомобиль марки Matiz

По данному факту Следственной группой при ОВД Сайхунабадского района возбуждено уголовное дело.