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Автомобиль марки Matiz

Три человека погибли в ДТП в Сырдарье

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200507/14073333/Tri-cheloveka-pogibli-v-DTP-v-Syrdare.html

По данному факту Следственной группой при ОВД Сайхунабадского района возбуждено уголовное дело. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Сырдарьинской области три человека погибли в результате ДТП, сообщают в МВД республики.

"5 мая 2020 года примерно в 23.30 часов 31-летний Р. М., будучи за рулем автомобиля марки Matiz и передвигаясь на нем с пассажирами по территории махали "Дустлик" Сайхунабадского района, потерял управление над автомобилем, съехал с проезжей части и перевернулся в канал П-12", - говорится в информации.

В результате чего водитель автомобиля Р. М. и пассажиры 30-летний А. Д. и 22-летняя Р. М. скончались на месте происшествия.

Автомобиль марки Matiz
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Автомобиль марки Matiz

По данному факту Следственной группой при ОВД Сайхунабадского района возбуждено уголовное дело.

Теги:
Сырдарьинская область, Сырдарья, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП



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