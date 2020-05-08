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Смотровая вышка на кыргызско-таджикском участке границе

На таджикско-кыргызской границе произошел конфликт: два человека тяжело ранены

Пресс-служба ГПС Кыргызстана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200508/14090919/Na-tadzhiksko-kyrgyzskoy-granitse-proizoshel-konflikt-dva-cheloveka-tyazhelo-raneny.html

Спор между жителями приграничных районов произошел из-за земельного вопроса. Сейчас представители властей обеих стран ведут переговоры.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Двое жителей села Куммазар сельского совета Чоркух получили тяжелые ранения в результате конфликта, произошедшего на границе Таджикистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря города Исфара Согдийской области Икбола Тешаева.

Пострадали Саймуддин Шарипов, 1971 года рождения, и Фазлиддин Фозилов, 1984 года рождения. По словам Тешаева, сейчас они в больнице города Исфары. 

"Фазлиддин Фозилов находится на хирургическом столе", — сказал пресс-секретарь.

Спор между жителями приграничных районов произошел из-за земельного вопроса.

По словам Икбола Тешаева, во время продолжающегося конфликта пограничники Кыргызстана открыли огонь по гражданам Таджикистана, и в ответ таджикские пограничники также вмешались в ситуацию.

Сейчас мэр Исфары Акрам Сулаймонзода и руководители правоохранительных органов района ведут переговоры с кыргызскими коллегами.

Теги:
госграница, Конфликт, Кыргызстан, Таджикистан



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