На таджикско-кыргызской границе произошел конфликт: два человека тяжело ранены

Спор между жителями приграничных районов произошел из-за земельного вопроса. Сейчас представители властей обеих стран ведут переговоры.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Двое жителей села Куммазар сельского совета Чоркух получили тяжелые ранения в результате конфликта, произошедшего на границе Таджикистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря города Исфара Согдийской области Икбола Тешаева.

Пострадали Саймуддин Шарипов, 1971 года рождения, и Фазлиддин Фозилов, 1984 года рождения. По словам Тешаева, сейчас они в больнице города Исфары.

"Фазлиддин Фозилов находится на хирургическом столе", — сказал пресс-секретарь.

Спор между жителями приграничных районов произошел из-за земельного вопроса.

По словам Икбола Тешаева, во время продолжающегося конфликта пограничники Кыргызстана открыли огонь по гражданам Таджикистана, и в ответ таджикские пограничники также вмешались в ситуацию.

Сейчас мэр Исфары Акрам Сулаймонзода и руководители правоохранительных органов района ведут переговоры с кыргызскими коллегами.