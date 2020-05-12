В Кашкадарье 19-летний парень до смерти избил своего 47-летнего знакомого

Участники конфликта вместе выпивали. В какой-то момент они начали выяснять отношения, и молодой человек принялся избивать своего собутыльника. От полученных травм тот скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской области распитие спиртных напитков привело к ужасной трагедии.

Инцидент произошел вечером 6 мая в Косонском районе. 19-летний У. Д. и 47-летний А. Х. вместе выпивали, находясь на территории недостроенного здания.

Внезапно разразилась ссора. По данным следствия, первым оскорбил своего собутыльника А. Х. Мужчина активно использовал в своей речи нецензурные выражения.

Ответ моментально последовал. Молодой человек ударил своего знакомого несколько раз по лицу, челюсти и шее.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении 19-летнего У .Д. возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека".