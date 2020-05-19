В Каракалпакстане шестеро хулиганов напали на спящих в палатках агрономов

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана установлены личности хулиганов, которые избили двух агрономов. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Следственная группа при ОВД Муйнакского района возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 277 УК Узбекистана ("Хулиганство").
Впоследствии было установлено, что преступление совершили жители аула "Бузатау" 21-летний К. С., 26-летний А. С. и 19-летний Н. Р., а также К. С., А. С. и Н. Р. Все они привлечены в качестве подозреваемых.