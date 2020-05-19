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В Каракалпакстане задержаны хулиганы, избившие агрономов

В Каракалпакстане шестеро хулиганов напали на спящих в палатках агрономов

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200519/14164928/V-Karakalpakstane-shestero-khuliganov-napali-na-spyaschikh-agronomov.html

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 мая. В результате нападения пострадавшие были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана установлены личности хулиганов, которые избили двух агрономов. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 мая между шестым и седьмым километром дороги "Шагирли — Порлитау". Неизвестные лица, "умышленно пренебрегая правилами поведения в общественных местах", напали на спящих в палатках агрономов — жителя Наманганской области 59-летнего Г. М. и жителя Ташкентской области 57-летнего Д. К. — избили их и скрылись.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Следственная группа при ОВД Муйнакского района возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 277 УК Узбекистана ("Хулиганство").

Впоследствии было установлено, что преступление совершили жители аула "Бузатау" 21-летний К. С., 26-летний А. С. и 19-летний Н. Р., а также К. С., А. С. и Н. Р. Все они привлечены в качестве подозреваемых.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, уголовное дело, хулиганство, Каракалпакстан



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