В Ташкенте произошло зверское убийство — мужчину закопали из-за денег

В отношении обоих преступников были возбуждены уголовные дела — один из них обвиняется в убийстве и разбое, другой — только в разбое.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте двое мужчин жестоко расправились со своим знакомым. Детали случившегося рассказали в столичном ГУВД.

Следователи сообщили, что 8 мая к ним обратилась женщина, которая утверждала, что ее сын, 31-летний Равшан Р., ушел из дома и не вернулся. По ее словам, мужчина отсутствовал более суток, хотя уходил ненадолго по своим по делам.

Правоохранители приступили к поискам пропавшего и начали выяснять обстоятельства его исчезновения.

Предыстория

В январе знакомый Равшана 30-летний Джамолитдин А. решил купить у него автомобиль. Расплатиться за нее Джамолитдин обещал в течение двух месяцев, однако сделать этого не смог. После этого Равшан забрал автомобиль.

Тогда Джамолитдин решил расправиться с ним.

Обстоятельства произошедшего

7 мая вместе Джамолитдин вместе со своим знакомым по имени Максуд обманным путем заманил Равшана в квартиру, где напал на него.

Как рассказывают сами подозреваемые, они ударили Равшана и связали веревкой, после чего Максуд ушел.

Пострадавший спросил, что Джамолитдину от него нужно. Тот ответил, что ему нужны деньги.

Тогда Равшан рассказал, что у него имеется 30 тысяч долларов дома и 50 тысяч долларов в офисе. Мужчине дали связаться с женой, чтобы та передала деньги посреднику.

После этого Равшан пригрозил наказать обидчика и сообщить о произошедшем в компетентные органы.

Как позднее рассказал Джамолитдин, эти слова его испугали, и он принялся избивать Равшана, пока тот не умер. Фрагменты тела пострадавшего следователи нашли закопанными неподалеку.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".