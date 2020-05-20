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В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 — погибли три человека

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200520/14168696/V-Podmoskove-razbilsya-voennyy-vertolet-Mi-8--pogibli-tri-cheloveka.html

К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Московской области потерпел крушение вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Трагедия произошла накануне вечером около деревни Захарово в Клинском районе. Отмечается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

По одной из версий, причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Сообщается, что полет выполнялся без боекомплекта.

Все трое членов экипажа погибли.

Ведется расследование произошедшего. Специалисты уже приступили к расшифровке двух черных ящиков.

Теги:
Крушение, Вертолет, Минобороны РФ, Ми-8



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