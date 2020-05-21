В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Зарафшане тепловоз столкнулся с выехавшим на пути грузовиком, сообщает газета "Олтин водий".
"18 мая примерно в 16.50 грузовой автомобиль марки MAN под управлением гражданина Х. О., выезжая с территории махалли "Янги Зарафшан" по направлению в город Зарафшан, столкнулся с тепловозом", - говорится в публикации.
В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. Авто и тепловоз серьезно повреждены.
Причиной происшествия стало несоблюдение водителем грузовика правил дорожного движения.
Ведется следствие.