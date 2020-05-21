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В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

Олтин Водий
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200521/14177110/V-Zarafshane-teplovoz-protaranil-vyekhavshiy-gruzovik-foto.html

Причиной происшествия стало несоблюдение водителем грузовика правил дорожного движения: как оказалось, он выехал на железнодорожные пути.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Зарафшане тепловоз столкнулся с выехавшим на пути грузовиком, сообщает газета "Олтин водий".

"18 мая примерно в 16.50 грузовой автомобиль марки MAN под управлением гражданина Х. О., выезжая с территории махалли "Янги Зарафшан" по направлению в город Зарафшан, столкнулся с тепловозом", - говорится в публикации.

В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото
Олтин Водий
В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. Авто и тепловоз серьезно повреждены.

В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото
Олтин Водий
В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

Причиной происшествия стало несоблюдение водителем грузовика правил дорожного движения.

Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Зарафшан, авария, ДТП



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