Причиной происшествия стало несоблюдение водителем грузовика правил дорожного движения: как оказалось, он выехал на железнодорожные пути.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Зарафшане тепловоз столкнулся с выехавшим на пути грузовиком, сообщает газета "Олтин водий".

"18 мая примерно в 16.50 грузовой автомобиль марки MAN под управлением гражданина Х. О., выезжая с территории махалли "Янги Зарафшан" по направлению в город Зарафшан, столкнулся с тепловозом", - говорится в публикации.

Олтин Водий В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. Авто и тепловоз серьезно повреждены.

Олтин Водий В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото

Причиной происшествия стало несоблюдение водителем грузовика правил дорожного движения.

Ведется следствие.