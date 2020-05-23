По делу о прорыве дамбы в Сырдарье задержаны двое подозреваемых

В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Генпрокуратура заявила о первых итогах следственных действий по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

В качестве подозреваемых привлечены двое фигурантов, в отношении них избрана мера пресечения "заключение под стражу".

В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены. Следственные действия продолжаются.

Напомним, трагедия произошла рано утром 1 мая. Тогда в результате прорыва дамбы затопило несколько близлежащих районов Узбекистана и соседнего Казахстана. Десятки тысяч жителей эвакуированы на безопасные территории.

Сейчас на месте ЧС ликвидируются последствия произошедшего. Начато строительство новых жилых массивов.