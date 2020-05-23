03:53 23 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения

По делу о прорыве дамбы в Сырдарье задержаны двое подозреваемых

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (60)
329 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200523/14195437/Po-delu-o-proryve-damby-v-Syrdare-zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh.html

В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Генпрокуратура заявила о первых итогах следственных действий по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

В качестве подозреваемых привлечены двое фигурантов, в отношении них избрана мера пресечения "заключение под стражу".

В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены. Следственные действия продолжаются.

Напомним, трагедия произошла рано утром 1 мая. Тогда в результате прорыва дамбы затопило несколько близлежащих районов Узбекистана и соседнего Казахстана. Десятки тысяч жителей эвакуированы на безопасные территории.

Сейчас на месте ЧС ликвидируются последствия произошедшего. Начато строительство новых жилых массивов.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (60)
Теги:
подозреваемые, уголовное дело, Генпрокуратура Узбекистана, Сардобинское водохранилище



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Озод Шарафиддинов
Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента
Помощь от США: первые 50 американских аппаратов ИВЛ доставлены в Россию
Искренний жест: в Россию доставлены первые 50 американских аппаратов ИВЛ — видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться