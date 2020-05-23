В центре Москвы неизвестный захватил отделение банка

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Шесть человек, по предварительным данным, удерживаются захватчиком в отделении банка в центре Москвы, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Сообщается, что неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды вошел в отделение банка по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1.

Преступник сказал, что здание заминировано. Силовики ведут переговоры с предполагаемым захватчиком. Выставлено оцепление.

"Предположительно, в отделении банка находятся шесть заложников", - сказал собеседник агентства. По его словам, силовики существенно увеличили в целях безопасности зону оцепления вокруг здания банка.