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В Кашкадарье произошло смертельное ДТП — погибла пожилая женщина

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200527/14223284/V-Kashkadare-proizoshlo-smertelnoe-DTP--pogibla-pozhilaya-zhenschina.html

Водитель скрылся с места преступления, пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской области невнимательность водителя авто привела к непоправимым последствиям.

ДТП произошло ночью 25 мая на улице Насаф Косонского района. 

Автомобиль марки Lаcetti, за рулем которого находился 23-летний Ж. Ю., двигался задним ходом.

Вероятно, если бы это было светлое время суток, то мужчина увидел бы проходившую мимо 67-летнюю К. Б., однако водитель не заметил пенсионерку и наехал на нее.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Водитель сбил насмерть пожилую женщину в Кашкадарье

От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Подозреваемый поспешил скрыться с места происшествия. Однако мужчину нашли и задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" и "Оставление в опасности".

Теги:
пенсионер, Кашкадарьинская область, авария, ДТП



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