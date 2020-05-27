В Кашкадарье произошло смертельное ДТП — погибла пожилая женщина

Водитель скрылся с места преступления, пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской области невнимательность водителя авто привела к непоправимым последствиям.

ДТП произошло ночью 25 мая на улице Насаф Косонского района.

Автомобиль марки Lаcetti, за рулем которого находился 23-летний Ж. Ю., двигался задним ходом.

Вероятно, если бы это было светлое время суток, то мужчина увидел бы проходившую мимо 67-летнюю К. Б., однако водитель не заметил пенсионерку и наехал на нее.

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От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Подозреваемый поспешил скрыться с места происшествия. Однако мужчину нашли и задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" и "Оставление в опасности".