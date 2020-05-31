Конфликт на узбекско-кыргызской границе — что известно на данный момент

Сообщается, что есть пострадавшие, но это пока что официально не подтвержденная информация. На месте находятся руководители Кадамджайского и Сохского районов.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На узбекско-кыргызской границе у родника Чашма Сохского района произошел конфликт между гражданами двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба пограничных войск СГБ Узбекистана.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Короче".

На кадрах видно, как люди кидают друг в друга камнями. Отмечается, что участниками конфликта стали жители села Чашма в анклаве Сох (Узбекистан) и села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан).

Причиной конфликта стала совместная очистка жителями двух сел источника воды в Чечме. Стороны начали спорить, какой стране принадлежит родник, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на местные власти.

"Для решения возникшей ситуации на указанной приграничной территории встретились ответственные руководители местных властей двух государств", — сообщили в пресс-службе пограничных войск СГБ Узбекистана.

В настоящее время ситуация находится под контролем.

Ведутся соответствующие мероприятия по устранению причин и последствий конфликта.