В Бухарской области легковушка влетела в фуру — погибли два человека

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Жондорском районе Бухарской области, погибли два человека. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 31 мая примерно в 17.30 водитель Chevrolet Lacetti 24-летний Ш. Х., двигаясь по 301 километру автодороги А-380 "Гузар — Бейнеу", выехал на встречную полосу, где врезался в переднюю часть грузовика MAN, за рулем которого сидел 46-летний Д. Ш.

В результате столкновения водитель легкового авто и его пассажир, 48-летний Т. К., сидевший на переднем сиденье, получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

Следственная группа при ОВД Жондорского района возбудила уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 УК РУз ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы"). Предварительное следствие ведут сотрудники Следственного управления при УВД Бухарской области.