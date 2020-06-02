В Каракалпакстане устраняют сильный пожар на автозаправочной станции

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. В результате возникшего пожара воспламенились две 25-тонные ёмкости и два грузовика ЗИЛ-130.

На универсальной АЗС ООО "Икром Азиз", расположенной в Берунийском районе Республики Каракалпакстан, 2 июня, около 11.37, начался пожар.

По предварительным данным МЧС Республики Узбекистан, в результате пожара воспламенились две 25-тонные ёмкости и два грузовика ЗИЛ-130. К тому же вблизи с ёмкостями находятся 3 пустых резервуара по 10 тонн и 2 резервуара по 30-50 тонн.

"На место происшествия прибыли шесть пожарно-спасательных команд Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении.

Основной причиной пожара считается несоблюдение правил пожарной безопасности при заправке.

На данный момент пожар на автозаправочной станции в Берунийском районе Каракалпакстана продолжается.

К месту чрезвычайной ситуации привлечены дополнительные силы МЧС. О жертвах среди населения не сообщается.