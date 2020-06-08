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Нож в руке

В ГУВД Ташкента прокомментировали убийство молодого парня

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200608/14310547/V-GUVD-Tashkenta-prokommentirovali-ubiystvo-molodogo-parnya.html

Молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с тремя парнями: один из их нанес удар в область груди имевшимся при себе складным перочинным ножом.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В Ташкенте произошло резонансное убийство молодого человека. В ГУВД дали комментарий.

"5 июня в 00.10 часов в дежурную часть УКД ОВД Яшнабадского района поступило сообщение о том, что в больницу с колото-резаными ранами поступил 25-летний Иван А. Вскоре молодой человек скончался от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося сотрудники уголовного розыска установили, что 4 июня примерно в 23.30 часов Иван А. вместе со своим знакомым 35-летним Закиром Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с тремя молодыми людьми: 18-летним С. Х. и 17-летними И. Ю. и А. В. В результате ссоры И.Ю. нанес Ивану удар в область груди имевшимся при себе складным перочинным ножом.

По данному факту прокуратурой Яшнабадского района возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан и передано в Следственное управление при ГУВД Ташкента для производства предварительного следствия.

В тот же день, 5 июня И. Ю. добровольно явился с повинной в УКД ОВД Яшнабадского района, где был допрошен в присутствии защитника. 6 июня И. Ю. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Суд по уголовным делам Яшнабадского района избрал в отношении И. Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Теги:
ГУВД Ташкента, Происшествие, Убийство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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