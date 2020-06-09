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Преступник за решеткой

В Байсунском районе задержаны члены экстремистского течения "Джихадисты"*

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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27010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200609/14314978/V-Baysunskom-rayone-zaderzhany-chleny-ekstremistskogo-techeniya-Dzhikhadisty.html

Выявлено, что задержанные выезжали на работу в РФ, где попали под влияние чуждых идей международных террористических организаций. Вернувшись на родину, они создали подпольное общество экстремистского течения "Джихадисты"*.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В Сурхандарьинской области Узбекистана пресечена незаконная деятельность членов группы экстремистского течения "Джихадисты"*, сообщили в УВД региона.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
В Ташкенте задержаны более 20 участников террористической группы

В памяти мобильных телефонов и на жестких дисках компьютеров граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности хранилась запрещенная литература. Это выяснилось в результате проведения обысков, изъятия материалов и следственных действий по месту проживания задержанных.

Выявлено, что члены экстремистской группы выезжали в РФ, где попали под влияние чуждых идей международных террористических организаций. По возвращении на родину, они создали подпольное общество экстремистского течения "Джихадисты"*.

Задержанные проводили среди близких пропагандистскую работу и распространяли материалы экстремистского характера.

По обнаруженным материалам назначена литературоведческая экспертиза, проводятся следственные действия.

*"Джихадисты" - религиозно-экстремистская организация, запрещенная в Республике Узбекистан

Теги:
задержание преступников, Задержание, Сурхандарьинская область, Узбекистан, Национальный антитеррористический комитет



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