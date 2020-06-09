В Байсунском районе задержаны члены экстремистского течения "Джихадисты"*

Выявлено, что задержанные выезжали на работу в РФ, где попали под влияние чуждых идей международных террористических организаций. Вернувшись на родину, они создали подпольное общество экстремистского течения "Джихадисты"*.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В Сурхандарьинской области Узбекистана пресечена незаконная деятельность членов группы экстремистского течения "Джихадисты"*, сообщили в УВД региона.

В памяти мобильных телефонов и на жестких дисках компьютеров граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности хранилась запрещенная литература. Это выяснилось в результате проведения обысков, изъятия материалов и следственных действий по месту проживания задержанных.

Выявлено, что члены экстремистской группы выезжали в РФ, где попали под влияние чуждых идей международных террористических организаций. По возвращении на родину, они создали подпольное общество экстремистского течения "Джихадисты"*.

Задержанные проводили среди близких пропагандистскую работу и распространяли материалы экстремистского характера.

По обнаруженным материалам назначена литературоведческая экспертиза, проводятся следственные действия.

*"Джихадисты" - религиозно-экстремистская организация, запрещенная в Республике Узбекистан