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Сотрудники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на перевале Камчик - фото

Pixabay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200611/14328713/Sotrudniki-MChS-spasli-voditelya-popavshego-v-DTP-na-perevale-Kamchik---foto.html

Водитель уснул за рулем, в результате чего врезался в большегрузный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги. Удар был такой силы, что водителя зажало в салоне авто.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана спасли водителя, который попал в аварию на перевале Камчик, сообщает пресс-служба.

"ДТП произошло 11 июня, примерно в 2 часа ночи на 261 км международной автодороги Ташкент – Ош, что приходится на перевал "Камчик". Водитель автомобиля марки "Дамас", 42- летний уроженец Ферганы направлялся в сторону Ташкента. На вышеупомянутом участке пути он уснул за рулем, в результате чего врезался в большегрузный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги. Удар был такой силы, что водителя зажало в салоне авто", - говорится в сообщении.

На место ДТП мгновенно прибыли сотрудники специального пожарного, поисково – спасательного отряда "Камчик", которые с помощью специальных инструментов вызволили пострадавшего из салона машины.

Сотрудники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на перевале Камчи - фото
МЧС Узбекистана
Сотрудники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на перевале Камчи - фото

На машине скорой помощи пострадавший водитель был доставлен в Папскую районную больницу, где ему диагностировали внутренний перелом правой ноги и многочисленные ушибы.

По словам врачей, он вскоре пойдет на поправку.

Теги:
Камчик, МЧС Узбекистана, МЧС, Происшествие, авария, ДТП, водитель, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан



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