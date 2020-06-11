Сотрудники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на перевале Камчик - фото

Водитель уснул за рулем, в результате чего врезался в большегрузный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги. Удар был такой силы, что водителя зажало в салоне авто.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана спасли водителя, который попал в аварию на перевале Камчик, сообщает пресс-служба.

"ДТП произошло 11 июня, примерно в 2 часа ночи на 261 км международной автодороги Ташкент – Ош, что приходится на перевал "Камчик". Водитель автомобиля марки "Дамас", 42- летний уроженец Ферганы направлялся в сторону Ташкента. На вышеупомянутом участке пути он уснул за рулем, в результате чего врезался в большегрузный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги. Удар был такой силы, что водителя зажало в салоне авто", - говорится в сообщении.

На место ДТП мгновенно прибыли сотрудники специального пожарного, поисково – спасательного отряда "Камчик", которые с помощью специальных инструментов вызволили пострадавшего из салона машины.

МЧС Узбекистана Сотрудники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на перевале Камчи - фото

На машине скорой помощи пострадавший водитель был доставлен в Папскую районную больницу, где ему диагностировали внутренний перелом правой ноги и многочисленные ушибы.

По словам врачей, он вскоре пойдет на поправку.