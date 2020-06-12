Группировка религиозных экстремистов раскрыта на востоке Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники Управления внутренних дел и Службы госбезопасности Андижанской области 12 июня задержали группу членов экстремистского течения "Джихадисты", деятельность которого запрещена на территории Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.

По данным пресс-службы, в домах ряда граждан, проживающих в Избасканском и Асакинском районах и подозреваемых в причастности к деятельности экстремистской группы, в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением при УВД, проведены обыски и изъятия.

"По итогам следственных действий стало известно, что в телефонных аппаратах и памяти компьютера некоторых из них хранится электронный вариант запрещенной литературы, которой они пытались воспользоваться в своих агитационных целях, распространяя их гражданам", — говорится в публикации.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что некоторые члены группы ранее, будучи трудовыми мигрантами в Росси, попав под влияние экстремистского течения, поддерживали его идеологию. А другие стали ее приверженцами в результате просмотра в Интернете агитационных материалов течения "Джихадисты" и далее сами начали привлекать к этому других людей.

В отношении всех возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций. Во вторник стало известно, что правоохранители задержали группировку участников этого запрещенного религиозно-экстремистского течения, которая действовала в Сурхандарьинской области на юге страны. Число задержанных также не раскрывается.