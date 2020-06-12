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Преступник за решеткой

Группировка религиозных экстремистов раскрыта на востоке Узбекистана

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200612/14333338/Gruppirovka-religioznykh-ekstremistov-raskryta-na-vostoke-Uzbekistana.html

Правоохранительные органы страны в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники Управления внутренних дел и Службы госбезопасности Андижанской области 12 июня задержали группу членов экстремистского течения "Джихадисты", деятельность которого запрещена на территории Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.

По данным пресс-службы, в домах ряда граждан, проживающих в Избасканском и Асакинском районах и подозреваемых в причастности к деятельности экстремистской группы, в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением при УВД, проведены обыски и изъятия.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Байсунском районе задержаны члены экстремистского течения "Джихадисты"*
"По итогам следственных действий стало известно, что в телефонных аппаратах и памяти компьютера некоторых из них хранится электронный вариант запрещенной литературы, которой они пытались воспользоваться в своих агитационных целях, распространяя их гражданам", — говорится в публикации.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что некоторые члены группы ранее, будучи трудовыми мигрантами в Росси, попав под влияние экстремистского течения, поддерживали его идеологию. А другие стали ее приверженцами в результате просмотра в Интернете агитационных материалов течения "Джихадисты" и далее сами начали привлекать к этому других людей.

В отношении всех возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций. Во вторник стало известно, что правоохранители задержали группировку участников этого запрещенного религиозно-экстремистского течения, которая действовала в Сурхандарьинской области на юге страны. Число задержанных также не раскрывается.

Теги:
Андижанская область, Узбекистан, религиозный экстремизм, Борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, экстремизм, джихадист



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