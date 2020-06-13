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Кыргызстанского дипломата избили около метро в Москве

Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200613/14337297/Kyrgyzstanskogo-diplomata-izbili-okolo-metro-v-Moskve.html

Инцидент произошел в пятницу возле станции "Добрынинская". Злоумышленника ищут полицейские.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Вице-консула посольства Кыргызстана избили около станции метро в Москве, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

По словам Тиграна Кондахчяна, около "Добрынинской" у него произошел конфликт с молодым человеком. Ссора переросла в потасовку.

Мужчина ударил Кондахчяна по голове, после чего скрылся. Атташе написал заявление в полицию. Злоумышленника ищут.

По данным Sputnik Кыргызстан, Тигран Кондахчян работает в системе Министерства иностранных дел страны с 2014 года, с июля 2016-го — в посольстве КР в Москве.

Теги:
избиение, Кыргызстан, дипломат, Россия, Москва



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