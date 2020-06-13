Кыргызстанского дипломата избили около метро в Москве

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Вице-консула посольства Кыргызстана избили около станции метро в Москве, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

По словам Тиграна Кондахчяна, около "Добрынинской" у него произошел конфликт с молодым человеком. Ссора переросла в потасовку.

Мужчина ударил Кондахчяна по голове, после чего скрылся. Атташе написал заявление в полицию. Злоумышленника ищут.

По данным Sputnik Кыргызстан, Тигран Кондахчян работает в системе Министерства иностранных дел страны с 2014 года, с июля 2016-го — в посольстве КР в Москве.