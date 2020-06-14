В Андижанской области загорелся швейный цех

После того, как сигнал о возгорании поступил в департамент по чрезвычайным ситуациям Андижанской области, на место незамедлительно прибыли пожарные. Огонь был полностью остановлен через несколько часов.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня ночью в одном из швейных цехов Андижанской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил площадь в 1200 кв.м., значительно повредил швейное оборудование и материал для производства изделий.

Сразу после того, как сигнал о возгорании поступил в департамент по чрезвычайным ситуациям Андижанской области, на место прибыли пожарные. Огонь был полностью остановлен через несколько часов.

Благодаря усилиям спасателей в подвале сооружения было сохранено готовой продукции на 3 миллиарда сумов и 6 автобусов Isuzi.

Причины возгорания устанавливаются.