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Произошел пожар в швейном цеху в Андижане

В Андижанской области загорелся швейный цех

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200614/14339823/V-Andizhanskoy-oblasti-zagorelsya-shveynyy-tsekh.html

После того, как сигнал о возгорании поступил в департамент по чрезвычайным ситуациям Андижанской области, на место незамедлительно прибыли пожарные. Огонь был полностью остановлен через несколько часов.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня ночью в одном из швейных цехов Андижанской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Огонь охватил площадь в 1200 кв.м., значительно повредил швейное оборудование и материал для производства изделий.

Сразу после того, как сигнал о возгорании поступил в департамент по чрезвычайным ситуациям Андижанской области, на место прибыли пожарные. Огонь был полностью остановлен через несколько часов.

Благодаря усилиям спасателей в подвале сооружения было сохранено готовой продукции на 3 миллиарда сумов и 6 автобусов Isuzi.

Причины возгорания устанавливаются.

Теги:
Узбекистан, Андижанская область, МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожарные, пожар



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