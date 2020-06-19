16:10 19 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Огненная ревность: в Сырдарьинской области девушка подожгла авто своего парня

Огненная ревность: в Сырдарьинской области девушка подожгла авто своего парня

Следственный комитет
Происшествия
Получить короткую ссылку
138 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200619/14372150/Ognennaya-revnost-v-Syrdarinskoy-oblasti-devushka-podozhgla-avto-svoego-parnya.html

Поджог произошел около фермерского хозяйства махаллинского схода граждан "Файзобод" Ташкентского района Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Сырдарьинской области "любовный" скандал: девушка подожгла автомобиль своего парня, информируют в Следственном комитете.

"18 июня примерно в 04 часа 30 минут 26-летняя жительница Гулистан Сырдарьинской области подожгла автомобиль Malibu-2 (2019 года выпуска), состоящий на балансе частной компании. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана", - говорится в информации.

Поджог произошел около фермерского хозяйства махаллинского схода граждан "Файзобод" Ташкентского района Ташкентской области.

Огненная ревность: в Сырдарьинской области девушка подожгла авто своего парня
Следственный комитет
Огненная ревность: в Сырдарьинской области девушка подожгла авто своего парня

По данному факту Следственным отделом при ОВД Ташкентского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 173 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, с причинением крупного ущерба") и ч. 1 ст. 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов") УК РУз.

В настоящее время ведется предварительное следствие.

Теги:
поджег, Происшествие, Сырдарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, девушки, автомобили, автомобиль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой: как питомцы и их хозяева выходят из карантина — фото
Калининградский зоопарк выпустил спасенного тюленя в Балтийское море
Спасенного тюленя выпустили в Балтийское море — видео
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться