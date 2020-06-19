ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Сырдарьинской области "любовный" скандал: девушка подожгла автомобиль своего парня, информируют в Следственном комитете.

"18 июня примерно в 04 часа 30 минут 26-летняя жительница Гулистан Сырдарьинской области подожгла автомобиль Malibu-2 (2019 года выпуска), состоящий на балансе частной компании. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана", - говорится в информации.

Поджог произошел около фермерского хозяйства махаллинского схода граждан "Файзобод" Ташкентского района Ташкентской области.

Следственный комитет Огненная ревность: в Сырдарьинской области девушка подожгла авто своего парня

По данному факту Следственным отделом при ОВД Ташкентского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 173 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, с причинением крупного ущерба") и ч. 1 ст. 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов") УК РУз.

В настоящее время ведется предварительное следствие.