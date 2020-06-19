Сотрудник администрации рынка "Эски-Жува" вымогал взятку у предпринимателя

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Специалист отдела АО "Эски-Жува" вымогал взятку у предпринимателя, следует из сообщения пресс-службы Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

Как рассказали в ведомстве, 23 мая к ним обратился с заявлением частный предприниматель Бахром М., который сообщил, что представитель администрации рынка "Эски-Жува", где находится его продуктовый магазин, за возможность продолжать работать требовал у него 500 долларов США и фрукты на 500 тысяч сумов.

"Представившийся Умидом мужчина после осмотра торговых мест рынка сообщил Бахрому, что у него имеются недостатки в виде несвоевременной арендной оплаты, а также выход за пределы торгового места. Попытки предпринимателя доказать обратное не дали результата. Умид выдвинул свои требования — "заплатить" за возможность работать дальше", — рассказали в ГУВД.

Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД столицы и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана разработали спецоперацию, в ходе которой Умид Ю., являющийся специалистом отдела АО "Эски-Жува", был задержан с поличным при получении от частного предпринимателя 500 долларов США.

Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.