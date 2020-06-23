В Самарканде сотрудник пенсионного фонда украл свыше 30 млн сумов

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Инспектор Самаркандского городского отделения Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов ограбил фонд на 30 миллионов сумов, сообщает Daryo со ссылкой на Самаркандскую областную прокуратуру.
"Преступное деяние было совершено путем получения логина и пароля начальника отдела контроля управления денежными средствами, выплаты пенсий и пособий А. Рахимова с использованием программы "Пенсия", - говорится в сообщении.
Мужчина был привлечен к уголовной ответственности городской прокуратурой в соответствии со статьей 167 (2) Уголовного кодекса (растрата или грабеж).