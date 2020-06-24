Деятельность 25 участников террористической группы пресечена в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента 23 июня задержали в столице и области членов международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси"*.
Как рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в рядах международной террористической организации в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова 2001 года рождения, а также его приверженцев. Они обсуждали видеоролики экстремистского характера и планировали выехать в Сирию для совершения "хижрата" и "джихада".
В соответствии с частью 1 статьи 2442 ("Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях") в рамках уголовного дела были проведены обыски по 25 адресам в Алмазарском, Учтепинком, Чиланзарском, Яккасарайском и Сергелийском районах Ташкента, Зангиатинском районе столичной области, задержаны 25 человек.
В местах их проживания были найдены вещественные доказательства. Следственные мероприятия продолжаются.
* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России