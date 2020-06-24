11:42 24 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Срочно:
СИЗО

Деятельность 25 участников террористической группы пресечена в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
Получить короткую ссылку
40010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200624/14400955/Deyatelnost-25-uchastnikov-terroristicheskoj-gruppy-presechena-v-Uzbekistane.html

По данным сотрудников правоохранительных органов, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента 23 июня задержали в столице и области членов международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси"*.

Как рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в рядах международной террористической организации в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова 2001 года рождения, а также его приверженцев. Они обсуждали видеоролики экстремистского характера и планировали выехать в Сирию для совершения "хижрата" и "джихада".

Преступник за решеткой
© Sputnik / Виталий Белоусов
Группировка религиозных экстремистов раскрыта на востоке Узбекистана
"Среди данных лиц трое ранее понесли наказание за совершение преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, но никаких выводов для себя так и не сделали, а вместо этого восстановили данную деятельность", — отметили в ведомстве. 

В соответствии с частью 1 статьи 2442 ("Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях") в рамках уголовного дела были проведены обыски по 25 адресам в Алмазарском, Учтепинком, Чиланзарском, Яккасарайском и Сергелийском районах Ташкента, Зангиатинском районе столичной области, задержаны 25 человек.

В местах их проживания были найдены вещественные доказательства. Следственные мероприятия продолжаются.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России

Теги:
Ташкентская область, Ташкент, Узбекистан, Борьба с терроризмом, Террористы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как украсили Москву к параду Победы — 10 ярких фото
СПУТНИК_LIVE: Парад победы_24.06.2020
Юбилейный парад Победы на Красной площади в Москве — прямая трансляция
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться