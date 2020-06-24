21:51 24 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Строительство станции метро

Обрушение здания строящейся гостиницы в Карши — новые подробности

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Происшествия
Получить короткую ссылку
164 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200624/14407787/V-Karshi-obrushilos-zdanie-stroyascheysya-gostinitsy--pogib-rabochiy.html

Поиски людей под завалами продолжались до утра. Четверых граждан удалось спасти, они отделались легкими ушибами.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Карши в результате обрушения железобетонных конструкций на строящемся объекте погиб рабочий.

Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Трагедия произошла накануне в районе 21.30 вечера.

"Новости Кашкадарьи"
В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы

По данным МЧС, поиски людей под завалами продолжались до утра. В результате удалось достать живыми четверых человек. Они отделались легкими ушибами.

Еще одного рабочего обнаружили в 5.20 сегодняшнего утра. Мужчина был уже мертв. Сообщается, что погибшему было 37 лет, он приехал в Карши из Сурхандарьинской области на заработки. Об этом рассказал представитель областного управления по чрезвычайным ситуациям Сохиб Вайитов.

1 / 2
"Новости Кашкадарьи"
В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы

К настоящему моменту, спасательные работы уже завершены, однако территория по-прежнему оцеплена и контролируется силовыми ведомствами. Существует вероятность повторного обрушения строящегося здания.

"Новости Кашкадарьи"
В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы

Ведется следствие. На месте работают правоохранительные органы, в том числе инспекторы по строительному надзору.

Отмечается, что строительство объекта, которое относится к гостинице Nasaf Travel, было запущено в феврале 2019-го. Здание планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021-го.

На данный момент, гостиница временно закрыта.

Теги:
Карши, рабочий, Строительство, трагедия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военный парад в Москве в честь 75-летия Победы — самые яркие моменты
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве — видео
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться