Обрушение здания строящейся гостиницы в Карши — новые подробности

Поиски людей под завалами продолжались до утра. Четверых граждан удалось спасти, они отделались легкими ушибами.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Карши в результате обрушения железобетонных конструкций на строящемся объекте погиб рабочий.

Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Трагедия произошла накануне в районе 21.30 вечера.

"Новости Кашкадарьи" В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы

По данным МЧС, поиски людей под завалами продолжались до утра. В результате удалось достать живыми четверых человек. Они отделались легкими ушибами.

Еще одного рабочего обнаружили в 5.20 сегодняшнего утра. Мужчина был уже мертв. Сообщается, что погибшему было 37 лет, он приехал в Карши из Сурхандарьинской области на заработки. Об этом рассказал представитель областного управления по чрезвычайным ситуациям Сохиб Вайитов.

В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы "Новости Кашкадарьи"

В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы "Новости Кашкадарьи" 1 / 2 "Новости Кашкадарьи" В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы

К настоящему моменту, спасательные работы уже завершены, однако территория по-прежнему оцеплена и контролируется силовыми ведомствами. Существует вероятность повторного обрушения строящегося здания.

"Новости Кашкадарьи" В Карши обрушилось здание строящейся гостиницы

Ведется следствие. На месте работают правоохранительные органы, в том числе инспекторы по строительному надзору.

Отмечается, что строительство объекта, которое относится к гостинице Nasaf Travel, было запущено в феврале 2019-го. Здание планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021-го.

На данный момент, гостиница временно закрыта.