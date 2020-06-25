Damas столкнулся с грузовиком - двое погибли на месте

В результате столкновения водитель "Дамаса" и пассажир скончались на месте ДТП, еще один человек, который находился на заднем сиденье автомобиля, госпитализирован с телесными повреждениями.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Смертельное ДТП произошло во вторник днем в Наманганской области, сообщили в Следственном департаменте при МВД страны.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Авария в Наманганской области унесла жизни двух человек

На 247-м километре автодороги "Ташкент-Ош", пролегающей по территории Папского района, водитель автомобиля марки Damas, потеряв управление над транспортным средством, столкнулся с ехавшим впереди по тому же направлению грузовым автомобилем марки "САМС".

В результате столкновения водитель "Дамаса" и пассажир скончались на месте ДТП, еще один человек, который находился на заднем сиденье автомобиля, госпитализирован с телесными повреждениями.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Папского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется предварительное следствие.