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Авария в Наманганской области унесла жизни двух человек

Damas столкнулся с грузовиком - двое погибли на месте

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200625/14413712/Damas-stolknulsya-s-gruzovikom---dvoe-pogibli-na-meste.html

В результате столкновения водитель "Дамаса" и пассажир скончались на месте ДТП, еще один человек, который находился на заднем сиденье автомобиля, госпитализирован с телесными повреждениями.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Смертельное ДТП произошло во вторник днем в Наманганской области, сообщили в Следственном департаменте при МВД страны.

Авария в Наманганской области унесла жизни двух человек
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Авария в Наманганской области унесла жизни двух человек

На 247-м километре автодороги "Ташкент-Ош", пролегающей по территории Папского района, водитель автомобиля марки Damas, потеряв управление над транспортным средством, столкнулся с ехавшим впереди по тому же направлению грузовым автомобилем марки "САМС".

В результате столкновения водитель "Дамаса" и пассажир скончались на месте ДТП, еще один человек, который находился на заднем сиденье автомобиля, госпитализирован с телесными повреждениями.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Папского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется предварительное следствие.

 

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, Узбекистан, госпитализация, смерть, Наманганская область, ДТП



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