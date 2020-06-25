На крупном предприятии Янгиюля вспыхнул сильный пожар - фото

По предварительным подсчетам огнем объято около 5 тысяч кв. м площади здания. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно-спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. На территории узбекско-корейского целлюлозно-бумажного предприятия Global Komsco Daewoo в Янгиюле вспыхнул серьезный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Ситуация полностью контролируется руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое в эти часы находится на месте событий", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам огнем объято около 5 тысяч кв. м площади здания. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно-спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.