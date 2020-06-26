Мужчина пытался продать три пакета наркотиков на территории чайханы

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Джизакской области задержали мужчину, который собирался продать три пакета с наркотическим веществом на территории чайханы. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, это произошло вечером 23 июня в МСГ "Сарбозор" Галляаралского района. Злоумышленника "взяли" во время продажи условному покупателю веществ растительного происхождения зеленоватого цвета со специфическим запахом в высушенном виде за четыре миллиона сумов. У задержанного — 27-летнего М. Н. — изъяли все деньги и вещества.

В ходе мероприятия было установлено, что мужчина купил их у своего дяди 59-летнего М. К. Его жилище также осмотрели. В ванной комнате там были найдены еще три пакета с веществами растительного происхождения зеленоватого цвета со специфическим запахом в высушенном виде. Их тоже изъяли.

Экспертиза показала, что во всех шести пакетах находилась так называемая "опиумная солома". В первых — около 1,8 килограмма, во вторых — порядка двух килограммов.

Следственный отдел при ОВД Галляаралского района возбудил в отношении М. Н. и М. К. уголовное дело по части 5 статьи 273 УК Узбекистана ("Сбыт наркотических средств в крупном размере"). Мужчины привлечены в качестве подозреваемых.