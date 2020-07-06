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В Джизаке в результате ДТП перевернулся автобус - фото

В Джизаке в результате ДТП перевернулся автобус - фото

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200706/14481570/V-Dzhizake-v-rezultate-DTP-perevernulsya-avtobus---foto.html

Известно, что пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Джизаке произошло ДТП, в котором перевернулся автобус, сообщают в ГУВД.

"Пятого июля в 15.40 на перекрестке улиц Алмазар и Мустакиллик города Джизака водитель пассажирского автобуса, гражданин Б. С. 1975 г. р., столкнулся с автомобилем Nexia, за рулём которого находился 27-летний гражданин Б. Ф.", - говорится в информации.

В автобусе находились трое пассажиров.

В Джизаке в результате ДТП перевернулся автобус - фото
ГУВД
В Джизаке в результате ДТП перевернулся автобус - фото

Сообщается также, что пострадавших нет. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

 

Теги:
Происшествие, автобус, ДТП, авария, Узбекистан, Узбекистан, Джизакская область, Джизак



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