Известно, что пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Джизаке произошло ДТП, в котором перевернулся автобус, сообщают в ГУВД.

"Пятого июля в 15.40 на перекрестке улиц Алмазар и Мустакиллик города Джизака водитель пассажирского автобуса, гражданин Б. С. 1975 г. р., столкнулся с автомобилем Nexia, за рулём которого находился 27-летний гражданин Б. Ф.", - говорится в информации.

В автобусе находились трое пассажиров.

ГУВД В Джизаке в результате ДТП перевернулся автобус - фото

Сообщается также, что пострадавших нет. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.