Узбекистанцы устроили погром на стройплощадке завода в России - видео

Участниками конфликта стали около 300 сотрудников подрядчика. Сейчас идет проверка о фактах невыплаты заработной платы работникам.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Рабочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России из-за финансовых разногласий с работодателем, сообщает Следственное управление СКР по Амурской области.

"13 июля на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса, расположенной на территории Свободненского района Амурской области, между гражданами Республики Узбекистан – работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки", – говорится в сообщении.

На место происшествия направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления. В настоящее время ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена.

"О фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение", - добавили в Следственном управлении.

По информации СМИ, участниками конфликта стали около 300 сотрудников подрядчика.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).