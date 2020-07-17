Не хотел возвращать долг: в Джизаке произошло убийство

Выяснилось, что задержанный задолжал убитому крупную сумму денег и решил убить займодателя, чтобы не возвращать долг.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Джизаке произошло жестокое убийство. О результатах доследственных мероприятий следствия информируют в МВД Узбекистана.

В Управление органов внутренних Джизака обратился житель махалли "Зилол", в заявлении он сообщил об исчезновении своего брата. Известно, что пропавший работал тренером в спортивном кружке дошкольного учреждения. Мужчина вышел из дома 8 июля на ночную пробежку и больше не вернулся.

Во время оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что житель махалли "Сарайлик" Шараф-Рашидовского района, встретив спортсмена на улице, нанес ему удар тупым предметом в область виска. Мужчина скончался, а злоумышленник закопал его тело напротив административного здания махаллинского схода граждан "Обод".

Выяснилось, что задержанный задолжал убитому крупную сумму денег и решил убить займодателя, чтобы не возвращать долг.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Расследование продолжается.