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Не хотел возвращать долг: в Джизаке произошло убийство

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200717/14561626/Ne-khotel-vozvraschat-dolg-v-Dzhizake-proizoshlo-ubiystvo.html

Выяснилось, что задержанный задолжал убитому крупную сумму денег и решил убить займодателя, чтобы не возвращать долг.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Джизаке произошло жестокое убийство. О результатах доследственных мероприятий следствия информируют в МВД Узбекистана.

В Управление органов внутренних Джизака обратился житель махалли "Зилол", в заявлении он сообщил об исчезновении своего брата. Известно, что пропавший работал тренером в спортивном кружке дошкольного учреждения. Мужчина вышел из дома 8 июля на ночную пробежку и больше не вернулся. 

Во время оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что житель махалли "Сарайлик" Шараф-Рашидовского района, встретив спортсмена на улице, нанес ему удар тупым предметом в область виска. Мужчина скончался, а злоумышленник закопал его тело напротив административного здания махаллинского схода граждан "Обод". 

Выяснилось, что задержанный задолжал убитому крупную сумму денег и решил убить займодателя, чтобы не возвращать долг.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Расследование продолжается.

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, преступление, Убийство, Джизак



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