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Мужчина в Самаркандской области тайно обучал детей религии

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200722/14605078/Muzhchina-v-Samarkandskoy-oblasti-tayno-obuchal-detey-religii.html

У задержанного мужчины были обнаружены 7 книг на арабском языке. Семь детей получали образование прямо у него в доме.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Катткурганской районе Самаркандской области 48-летний мужчина тайно обучал детей религии, он задержан, сообщает телеканал Sevimli.

"Семь несовершеннолетних мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 17 лет учились по религиозным учебникам неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации у мужчины были обнаружены 7 книг на арабском языке.

Утверждается, что религиозные материалы, задокументированны в присутствии свидетелей, и были отправлены на экспертизу. Каттакурганское ОВД расследует дело.

Теги:
Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, дети, Происшествие, религия, Узбекистан, Узбекистан



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