Мужчина в Самаркандской области тайно обучал детей религии

У задержанного мужчины были обнаружены 7 книг на арабском языке. Семь детей получали образование прямо у него в доме.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Катткурганской районе Самаркандской области 48-летний мужчина тайно обучал детей религии, он задержан, сообщает телеканал Sevimli.

"Семь несовершеннолетних мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 17 лет учились по религиозным учебникам неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации у мужчины были обнаружены 7 книг на арабском языке.

Утверждается, что религиозные материалы, задокументированны в присутствии свидетелей, и были отправлены на экспертизу. Каттакурганское ОВД расследует дело.