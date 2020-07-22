В Андижане чиновники присвоили деньги малоимущих граждан

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Хищение путем присвоения или растраты" и "Должностной подлог". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Андижанской области были незаконно присвоены денежные средства, выделенные на помощь малообеспеченным семьям, сообщают в агентстве УзА со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Чиновники махалли "Якка тут", расположенной в Шахриханском районе, оказали финансовую помощь 51 человеку. В результате было отдано 82,2 млн сумов. Однако получатели не имели никакого отношения к категории малоимущих граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Хищение путем присвоения или растраты" и "Должностной подлог".

Ведется расследование.