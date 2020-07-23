Силовики в трех регионах РФ задержали 22 узбекских исламиста

Члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участника ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана", сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"Сотрудниками ФСБ РФ... в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", - говорится в информации.

Отмечается, что спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.

Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии. При задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.