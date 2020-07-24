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Трагедия на стройке в Бухаре: трое рабочих скончались на месте

Трагедия на стройке в Бухаре: трое рабочих скончались на месте

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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Спасти удалось только четвертого рабочего, который намеревался спасти остальных. В бессознательном состоянии его вытащили из колодца случайные прохожие.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана сообщил о трагическом происшествии на стройплощадке в Бухаре.

Трагедия на стройке в Бухаре: трое рабочих скончались на месте
Следственный департамент при МВД Узбекистана
Трагедия на стройке в Бухаре: трое рабочих скончались на месте

При проводке канализации строящегося многоэтажного здания, расположенного на улице А.Жомий, спустившиеся в колодец двое рабочих ООО "Бухоро махсус сув курилиш" потеряли сознание, отравившись ядовитыми газами, скопившимися на дне. На помощь к ним поспешил другой рабочий, однако оказавшись внизу, молодой человек также вдохнул испарения и упал в обморок.

Спасти удалось только четвертого рабочего, который намеревался спасти остальных. В бессознательном состоянии его вытащили из колодца случайные прохожие. Он был немедленно госпитализирован, остальные рабочие скончались.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется доследственная проверка.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, рабочий, Строительство, отравление газом, Бухара



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