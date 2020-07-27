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В больнице

В Ташкенте скончалась беременная женщина с COVID-19

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200727/14631366/V-Tashkente-skonchalas-beremennaya-zhenschina-s-COVID-19.html

В начале июля жительница столицы обратилась в одну из частных клиник и потом лечилась в домашних условиях. Затем ее доставили в городской родильный комплекс №7.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Беременная жительница Сергелийского района Ташкента скончалась от последствий коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана вечером в воскресенье.

По данным пресс-службы, 32-летняя женщина с 2 июля чувствовала слабость, у нее были повышенная температура и кашель. Шестого июля она обратилась в одну из частных клиник и потом лечилась в домашних условиях до 9 числа. Затем она была доставлена в городской родильный комплекс №7, где находилась с диагнозом "29 неделя пятой беременности, четвертые роды, двусторонняя пневмония, ожирение второго уровня, анемия". 

Врачи в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Семнадцатого июля у беременной подтвердился COVID-19. Она была в крайне тяжелом состоянии. Ребенок умер в утробе матери. 

Несмотря на усилия врачей, жительница столицы скончалась от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, отека легких, полиорганной недостаточности.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 20 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 105 человек (53 процента), на лечении находятся 9 598 пациентов, из них 152 в тяжелом состоянии, 65 — в крайне тяжелом.

Скончались 118 человек.

Теги:
пандемия, коронавирус, Узбекистан, Ташкент, женщина, беременность



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