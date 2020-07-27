В Ташкенте скончалась беременная женщина с COVID-19

В начале июля жительница столицы обратилась в одну из частных клиник и потом лечилась в домашних условиях. Затем ее доставили в городской родильный комплекс №7.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Беременная жительница Сергелийского района Ташкента скончалась от последствий коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана вечером в воскресенье.

По данным пресс-службы, 32-летняя женщина с 2 июля чувствовала слабость, у нее были повышенная температура и кашель. Шестого июля она обратилась в одну из частных клиник и потом лечилась в домашних условиях до 9 числа. Затем она была доставлена в городской родильный комплекс №7, где находилась с диагнозом "29 неделя пятой беременности, четвертые роды, двусторонняя пневмония, ожирение второго уровня, анемия".

Семнадцатого июля у беременной подтвердился COVID-19. Она была в крайне тяжелом состоянии. Ребенок умер в утробе матери.

Несмотря на усилия врачей, жительница столицы скончалась от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, отека легких, полиорганной недостаточности.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 20 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 105 человек (53 процента), на лечении находятся 9 598 пациентов, из них 152 в тяжелом состоянии, 65 — в крайне тяжелом.

Скончались 118 человек.