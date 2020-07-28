СГБ пресекла деятельность группы джихадистов в Кашкадарье

По поручению своего лидера, члены группы планировали совершить грабежи для сбора денег, необходимых на дорожные расходы для выезда в Сирию, где намеревались вступить в ряды террористической организации.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Пятидесятидвухлетний житель города Карши, который, несмотря на то что в период с 2004 по 2018 годы уже отбывал срок наказания за участие в религиозно-экстремистском течении "Джихадистов"*, организовал по месту своего жительства незаконную группу из числа родных 3 детей, 1994, 1996 и 1998 г. р., племянника 2000 г. р., и 11 местных жителей, родившихся в период с 1974 по 1998 годы и поддерживал идеи течения.

"Он призывал членов группы к совершению "хиджрата" и "джихада", к выезду в Сирию и вступлению в ряды террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад". Кроме того, он создал в мессенджере Telegram группу, где размещал пропагандистские аудио- и видеоматериалы идейных предводителей религиозных течений и террористических организаций", - говорится в сообщении.

В результате оперативного мероприятия, проведенного Управлением Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области совместно с сотрудниками областного управления внутренних дел, деятельность незаконной группы была пресечена.

В ходе доследственных мероприятий было установлено, что по поручению своего лидера, члены группы планировали совершить грабежи для сбора денег, необходимых на дорожные расходы для выезда в Сирию, где намеревались вступить в ряды террористической организации.

В ходе проведенных обысков по местам их жительств в качестве вещественных доказательств в процессуальном порядке были изъяты: процессор компьютера, ноутбук, дрон, флеш-карты, DVD-диски, мобильные телефоны, литература религиозного содержания, а также по одному огнестрельному и пневматическому оружию, патроны и гильзы.

Следует отметить, что среди членов группы были руководитель и работник общества с ограниченной ответственностью, лица, занимавшиеся торговлей на вещевом рынке, а также студент вуза.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

* - запрещенная организация