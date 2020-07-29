СГБ изъяла большое количество наркотических средств

В ходе проведенных оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 10 кг 130 гр опия и 22 кг 469 гр гашиша.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В ходе оперативно-разыскного мероприятия, проведенного военнослужащими пограничных войск Службы государственной безопасности в населенном пункте Ширинбулок, Бекабадского района Ташкентской области, ранее судимый местный житель был задержан с 10 кг 130 гр опия и 19 кг 74 гр гашиша.

Как выяснилось, его знакомый из Таджикистана передал ему наркотические средства через проволочное заграждение узбекско-таджикской границы. Мужчина планировал реализовать наркотики в Ташкенте.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Андижанской области, на посту ДПС в Бустанском районе была остановлена и проверена автомашина марки "Cobalt", которая двигалась из Андижана в Ташкент. У пассажирки был обнаружен целлофановый пакет с 1 кг 446 гр гашиша.

Как выяснилось, женщина получила наркотические средства у некоего Азиза, проживающего в городе Карасу Республики Кыргызстан, ввезла их окольными путями на территорию Андижанской области и направлялась в Ташкент также с целью реализации наркотиков.

Уроженец Кургантепинского района Андижанской области был задержан на приграничном участке с 978 гр. гашиша.

Выяснилось, что он получил эти наркотики у неких Алишера и Бахрома из Кыргызстана, которые перебросили товар через проволочное заграждение госграницы, проходящей по территории махалли Олтинсой Кургантепинского района.

Председатель Ходжаабадского районного отдела Объединения воинов-ветеранов и инвалидов и молодой мужчина были задержаны военнослужащими пограничных войск СГБ, когда направлялись в приграничную территорию после получения от гражданина Кыргызстана 971 гр. гашиша через проволочное заграждение госграницы, проходящей по территории села Манак Худжаабадского района, граничащего с селом Суратош города Ош Киргизской Республики.

В ходе проведенных оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 10 кг 130 гр. опия и 22 кг 469 гр. гашиша.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса и проводятся следственные действия.