Сотрудники СГБ задержали 18 торговцев "аптечными наркотиками"

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Узбекистане была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась поставкой и реализацией сильнодействующих наркотических препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 18 человек из числа уроженцев Ферганской, Наманганской, Самаркандской областей и города Ташкента.

В ходе следствия у злоумышленников были изъяты: 28,56 тысяч таблеток "Трамадола", 7 тысяч флаконов "Тропикамида", 35,7 тысяч капсул "Лирики", 3,92 тысяч капсул "Регапена" и 5,6 тысяч капсул "Перге". Общая сумма контрабандного товара составила 3,2 млрд сумов.

Помимо этого, было конфисковано 4,3 тысячи долларов, а также один автомобиль "Малибу", три "Ласетти" и одна "Нексия".

Известно, что члены преступной группы родились в период с 1977 по 1994 годы. Среди них есть две женщины и 5 ранее судимых граждан.

Отмечено, что наркотические и сильнодействующие препараты ввозились в страну в основном из Кыргызстана.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.