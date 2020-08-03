"Мясник ИГИЛ*" уничтожен в Афганистане

Спецоперация прошла поздно вечером в субботу в провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном. Другие подробности не приводятся.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Глава разведки ответвления "Хорасан" террористической организации "Исламское государство"* Ассадулла Оракзаи ликвидирован в Афганистане, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Национальный директорат безопасности страны.

По официальным данным, спецоперация прошла поздно вечером в субботу в провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что Оракзаи несет ответственность за организацию нападений на жителей и "зачистку" соперников в структуре ИГ*. Из-за своих жестких и решительных действий он получил прозвище "мясник ИГИЛ*".

Влияние "Исламского государства"* в Афганистане в последнее время усилилось. По всей стране идут операции по борьбе с терроризмом.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация