15:16 03 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Афганские военнослужащие

"Мясник ИГИЛ*" уничтожен в Афганистане

© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
Происшествия
Получить короткую ссылку
6110
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200803/14691324/Myasnik-IGIL-unichtozhen-v-Afganistane.html

Спецоперация прошла поздно вечером в субботу в провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном. Другие подробности не приводятся.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Глава разведки ответвления "Хорасан" террористической организации "Исламское государство"* Ассадулла Оракзаи ликвидирован в Афганистане, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Национальный директорат безопасности страны.

“Талибан” снова наступает: в Афганистане произошла серия терактов
Ruptly / nytimes / washingtonpost
"Талибан"* вновь атакует: Афганистан сотрясла серия терактов — видео
По официальным данным, спецоперация прошла поздно вечером в субботу в провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что Оракзаи несет ответственность за организацию нападений на жителей и "зачистку" соперников в структуре ИГ*. Из-за своих жестких и решительных действий он получил прозвище "мясник ИГИЛ*".

Влияние "Исламского государства"* в Афганистане в последнее время усилилось. По всей стране идут операции по борьбе с терроризмом.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Исламское государство, Борьба с терроризмом, Террористы, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Праздник вопреки пандемии: как в России отметили День ВДВ — видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться