12:05 04 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Детская площадка в одном из дворов Ташкента

В Ташкенте соседи подрались из-за детей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200804/14697766/V-Tashkente-sosedi-podralis-iz-za-detey.html

Причиной конфликта между соседями изначально стало замечание, сделанное одним мужчиной по поводу шума от игравших на улице детей.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В одной из махаллей Ташкента соседи устроили драку из-за криков игравших на улице детей, сообщает ГУВД.

"1 августа 2020 года жительница махалли "Дархан" 35-летняя Марина А. обратилась в УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района с заявлением о необходимости принятия законных мер в отношении лиц, нанесших телесные повреждения ей, ее брату и сестре", - говорится в сообщении.

Причиной конфликта между соседями изначально стало замечание, сделанное 39-летним Акмалем Ф. по поводу шума от игравших на улице детей, среди которых была и 12-летняя дочь заявительницы. После этого последовала словесная ссора между взрослыми родственниками девочки и родственниками Акмаля Ф., переросшая в драку.

По данному факту со стороны ОВД №2 УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района начата доследственная проверка.  Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка.

Теги:
дети, драка, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
В Казахстане пытаются спасти знаменитое розовое озеро — видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться