В Ташкенте соседи подрались из-за детей

Причиной конфликта между соседями изначально стало замечание, сделанное одним мужчиной по поводу шума от игравших на улице детей.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В одной из махаллей Ташкента соседи устроили драку из-за криков игравших на улице детей, сообщает ГУВД.

"1 августа 2020 года жительница махалли "Дархан" 35-летняя Марина А. обратилась в УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района с заявлением о необходимости принятия законных мер в отношении лиц, нанесших телесные повреждения ей, ее брату и сестре", - говорится в сообщении.

Причиной конфликта между соседями изначально стало замечание, сделанное 39-летним Акмалем Ф. по поводу шума от игравших на улице детей, среди которых была и 12-летняя дочь заявительницы. После этого последовала словесная ссора между взрослыми родственниками девочки и родственниками Акмаля Ф., переросшая в драку.

По данному факту со стороны ОВД №2 УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района начата доследственная проверка. Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка.